أوامر قانونية في مواجهة “كيكل وقجة”

أصدرت لجنة جرائم الحرب وانتهاكات مليشيا الدعم السريع، اعلاناً بالنشر في الدعوى الجنائية بالرقم 580 لعدد 6 متهمين، أبرزهم أبوعاقلة كيكل.
“أنا وكيل النيابة الأعلى عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المواد 186/51/50 من القانون الجنائي و بناءً على ما توفر لي من معلومات مما حملني على الاعتقاد بانه و بعد صدور أمر القبض في مواجهتك قد هربت أو أخفيت نفسك للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض بمواجهتك.
بهذا أطلب منك تسليم نفسك لأقرب مركز شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ نشر هذا الاعلان كما أطلب من الجمهور المساعدة في القبض على المتهمين وهم:
١/ أحمد آدم محمد قجة
٢/ عبد الرحمن حميدة محمد أحمد البيشي
٣/ الطاهر سعد محمد جاه
٤/ أبو عاقلة محمد أحمد كيكل
٥/ عزام محمد أحمد كيكل
٦/ جلحة بالارشاد”
اليوم التالي
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