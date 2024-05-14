عمرو أديب: «أيام مبارك قالوا لنا الخيارة في توشكى هتكون قد الترابيزة»

علق الإعلامي عمرو أديب، على افتتاح موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر، والتصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي خلال الافتتاح.

وشدد «أديب» في تعليق خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، عبر فضائية «MBC مصر»، على أهمية تحقيق الاستدامة بالمشروعات القومية التي تقيمها الدولة، مستشهدًا بما حدث في مشروع توشكى خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأضاف: «أيام مبارك قالوا لنا الخيارة في توشكى هتكون قد الترابيزة، والمستثمرون العرب بدأوا يتوافدون، لكن بعدها بشهور المستثمرين مشيوا وتوشكى وقفت ومعرفناش إيه اللي حصل، ولم تعمل مرة أخرى إلا من كام سنة».

وأشار إلى أن القائمين على مشروع توشكى كانت لديهم رؤية وحلم بزيادة إنتاج الدولة المصرية، متابعًا: «كانوا عاملين حاجة لمصلحة البلد بس النوايا مبتزرعش قمح».

وأكد «أديب» أن المشروعات الكبرى مثل «مستقبل مصر» لها تأثيرَا مباشرًا على أسعار السلع الأساسية، متابعًا: «السؤال المهم كيف نستمر وتكون هناك استدامة؟ كيف يتم الحفاظ على المشروع والتوسع فيه؟!».

المصري اليوم