قال بوتين: شويغو صديقي ورفيق دربي .. لكنني أخوض حرباً سيكتبها التاريخ !!

الذين يتحسسون من نشر أخبار التعديلات والتنقلات القيادية في صفوف الجيش السوداني أثناء هذه الحرب بداعي أن مثل هذا النشر يضر بتحركات الجيش .. لهؤلاء نقول : عليكم بمتابعة ومراجعة ما ظلت تنشره الصحافة الروسية والعالمية منذ يوم الأحد من هذا الأسبوع والأيام التالية عن أسرار وكواليس اطاحة بوتين بصديق عمره المقرب سيرغي شويغو من منصب وزير الدفاع وهو القرار الذي زلزل أركان الكرملين صبيحة يوم الأحد الماضي ..

سيرغي شويغو ظلّ رفيقاً وصديقاً مقرباً من بوتين منذ جلوسه علي كرسي السلطة في روسيا قبل 25 عاماً .. طيلة هذه السنوات لم يبتعد شويغو عن مجلس الدائرة الضيقة من بوتين حيث يقضيا معاً وقت العمل والراحة ورحلات الصيد والشواء ..وهي صداقة جعلت من شويغو أحد أبرز أركان السلطة في عهد بوتين ..

هذه الصلة القوية بين الرجلين لم تمنع بوتين من الإصغاء والتعامل الجاد مع تقارير أمنية وإستخبارية وثّقت لفساد شويغو وزير دفاع بوتين ..

التقارير المذكورة رصدت مخالفات لصديق بوتين في مجالات عدة مثل التصنيع الحربي ومبيعات الأسلحة إضافة إلي تنامي ظواهر الفساد والرشوة والاختلاس في بعض وحدات الجيش ..

لم يركن بوتين لسنوات علاقته بوزير دفاعه التاريخي وأحد الرجال الأقوياء الذين منحهم القيصر الروسي كامل ثقته .. كان بوتين يتحين ظروفاً طبيعية مناسبة لاطاحة شويغو .. وكانت تجديد الولاية الرئاسية لبوتين هي الوقت المناسب للتخلص من شويغو تحت بند دستوري يلزم الرئيس بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وكان سرغي شويغو هو أبرز المغادرين ولخطورة القرار لم تنشغل الصحافة الروسية بأسماء وزراء آخرين طالهم سيف القيصر فقد كان رأس شويغو هو الأهم من بين كل الرؤوس التي تدلّت من سقف الكرملين !!

قال بوتين لمقربين منه أفزعهم قرار اقالة شويغو .. قال لهم دون أن يرجف له جفن : شويغو صديقي ورفيق دربي .. لكنني أخوض حرباً سيكتبها التاريخ !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد