تسرب كميات من نفط الجنوب بولاية الخرطوم

حقول بترول تسربت كميات من نفط دولة جنوب السودان شرقي ولاية الخرطوم. واظهرت صور جوية مساحة واسعة تسرب لها خام نفط الجنوب شرق الطريق الدائري قريبا من منطقة حطاب. وقال شهود عيان ان مهندسين يقومون باعمال الصيانة لخط الانابيب الذي يحمل نفط دولة جنوب السودان. بعد ان تعرض لاضرار بليغة في محطة اعادة الضخ بمنطقة العيلفون، اتهمت القوات المسلحة. قوات التمرد بتعمد تخريبها. التيار

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