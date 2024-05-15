تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم “ري ستارت”

نشر الفنان تامر حسني فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وهو يمازح الفنان باسم سمرة فى أولي أيام كواليس فيلم “ري ستارت”.

وظهر تامر حسني وهو يمسك فنجان فارغ ويحاول أن يرمي به على باسم السمرة ، وكتب تامر حسني على الفيديو ، معلقًا: “الشاي سخن بنفك أول يوم تصوير بس يابو سمره

انت أول مره معايا لسه متعرفنيش .. من اول يوم تصوير (( ري ستارت ))”.

أعلن الفنان تامر حسني، انضمام الفنان عصام السقا لأبطال فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “ري ستارت”، المقرر عرضه في موسم أفلام صيف 2024 عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب تامر حسني “فريق الفيلم كل يوم بيكتمل نورت الفيلم يا عصام يا حبيبي نورتوا الفيلم يا احلى فريق بقيادة المخرجه ساره وفيق و بالمناسبه دي هقولكم خبر حصري اول يوم تصوير للفيلم بكرا ان شاء الله دعواتكم”.

وأكمل “نداء عاجل للفنانه هنا الزاهد و الفنان باسم سمره و الفنان محمد ثروت ناموا بدري عشان التصوير بدري اوي و انا مستنيكوا هناك من دلوقتي يارب يا مسهل “.

“وفيلم “ري ستارت” من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وباسم السمرة وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.”

صدى البلد