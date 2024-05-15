شرطة كسلا تقف على الإرتكازات الليليه بالمدينة

وقف العميد شرطة/عبد المنعم محمد ثاني مدير شرطة محلية كسلا على الإرتكازات الليلية لتأمين محلية كسلا ،حيث اطمأن علي جاهزية قوات شرطة محلية كسلا المنتشرة في كل المحلية. مؤكداً توفير كافة الإمكانيات و المعينات اللوجستية لقوات الشرطة بمحلية كسلا للاطلاع والقيام بدورها في تأمين مداخل ومخارج المدينة. وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المرور الليلي للقوات المنتشرة على كافة الإرتكازات يأتي وفق الخطة العامة لرئاسة قوات الشرطة التي تصب في أمن وسلامة المواطنين . هذا وقد تركت الإرتكزات المنتشرة بولاية كسلا أثرا طيبا فى نفوس المواطنين. المكتب الصحفي للشرطة

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