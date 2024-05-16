تدشين الحقيبة المدرسية للطلاب العائدين من دولة الجنوب باولو

دشن الاستاذ هاشم اورطة الضوء مفوض مفوضية العودة الطوعية للعائدين والنازحين باقليم النيل الازرق اليوم توزيع الحقيبة المدرسية للطلاب العائدين من معسكرات اللجوء بدولة جنوب السودان الى منطقة اولو بمحافظة باو والتى تحتوي على العديد من المستلزمات المدرسية وسط فرحة واستحسان من الطلاب واولياء الامور. وقال اورطة فى تصريح (لسونا) ان الدراسة توقفت بتلك المناطق لاكثر من عشرة سنوات بسبب الحروب والنزوح واللجوء لافتا الى ان اتفاقية جوبا قد اسهمت فى العودة من دول الجوار الى السودان. واضاف ان توزيع الحقيبة المدرسية سيتواصل الى العائدين بمراكز الايواء فى محافظات التضامن والروصيرص والكرمك وقيسان. سونا

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