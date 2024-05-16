قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف

طالب مساعد محافظ بنك السودان المركزي السابق، عبد الله الحسن محمد البشير الشايقي، بضرورة الإسراع في إنشاء صندوق لتعويض المصارف التي تعرّضت لنهب فروعها من قِبل مليشيا الدعم السريع خلال الحرب.

واقترح الشايقي في حديث خاص لـ(السوداني) أن يتم إنشاء الصندوق بشراكة بين وزارة المالية وبنك السودان والجهات المانحة العالمية.

ودعا لأن تتم التحويلات التي يقوم بها بعض الأفراد في السوق من نقد لنقود إلكترونية والعكس من كاش لبنكك أو فوري أو كاش بفروع المصارف أو وكلائها أو شركات الصرافة أو شركات التحاويل المالية بواسطة الصرافين لديها.

وأشار لحاجة اقتصاد الحرب الملحة لتوفير الموارد والإنفاق على الحرب ودرء آثارها في ظل تدني الإنتاج وتوقُّف بعض الأنشطة والنزوح واللجوء ونهب فروع المصارف والشركات والمؤسسات.

وقطع بصعوبة تحديد الحجم الأمثل للسيولة في الاقتصاد آنياً حتى يتم وضع إجراءات لسحبها أو زيادتها. وأبان أهمية تسهيل إجراء المعاملات النقدية بين الجمهور وتوفير النقد وإصلاح المحول القومي لنظم الدفع.

صحيفة السوداني