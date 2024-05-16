رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يلتقي وفد المجلس الأعلى للإدارات الأهلية

إلتقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان اليوم بمكتبه وفد المجلس الأعلي للإدارات الأهلية بقيادة السيد/ صديق ودعة.

حيث تطرق اللقاء للدور الوطني الذي تلعبه الإدارة الأهلية في نصرة القضايا الوطنية.

وأوضح ودعة في تصريح صحفي أن وفد المجلس سلم رئيس المجلس السيادي توصيات ملتقى الإدارة الأهلية الذي عقد مؤخراً في القاهرة مؤكداً أن رئيس مجلس السيادة أبدى إهتماماً كبيراً بدور الإدارة الأهلية في السلام الإجتماعي ودعم قضايا الوطن.

مبينا أنه وعد بتنفيذ هذه المخرجات بما يسهم في رتق النسيج الإجتماعي وتعزيز التعايش السلمي بين كافة المكونات الاجتماعية المختلفة بالبلاد . إعلام مجلس السيادة الإنتقالي

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