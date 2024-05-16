جبريل : مرحباً بأموال الإستثمار الاجنبي في قطاع الصناعة بالسودان

جبريل ابراهيم أصيب السيد منتصر، زوج الإعلامية السودانية عفاف حسن أمين، بالرصاص في قدمه أثناء مشاركته مع الجيش في معارك مدينة ود مدني. ويخضع الآن للعلاج وبدأ في التعافي.

ما يجدر ذكره أن منتصر الذي كان يعمل بقناة النيل الأزرق اتجه للعمل الخاص في (الكرين) لبيع السيارات، وبعد اندلاع الحرب في الخرطوم انضم مباشرة لوحدته العسكرية التابعة لـ(القوات الخاصة) التابعة للجيش للمشاركة في المعارك ضد قوات الدعم السريع. صحيفة السوداني

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