تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو أثار ضحكات الجمهور والمتابعين للصفحات التي قامت بنشره. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب سوداني يعمل كراعي في المملكة العربية السعودية وهو يسخر من أهل قريته الذين طلبوا منه أمر تعجيزي. مرسل الرسالة طلب من “عثمان” إرسال حالفة “روزا” 29 راكب لأهل القرية, وهو الطلب الذي أثار غضب “عثمان” وجعله يشرح لهم معاناته مع الغربة وسط الصحراء. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد كشف المغترب لأهله عن حاله في الغربة, موضحاً لهم دفنه للماء تحت الرمال حتى لا تتعرض للسخونة, ومؤكداً لهم (لو منتظرين الروزا التراب دا في خشمكم كلكم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل “راعي” في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة “روزا” لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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