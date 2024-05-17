محمد الشناوي: علي معلول لم يعد تونسياً .. والأهلي لا يخشى جمهور الترجي

تغني قائد النادي الأهلي المصري محمد الشناوي، بالظهير الأيسر التونسي علي معلول خلال فترة تواجده مع الفريق.

وقال الشناوي – في المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي الجمعة بحسب وسائل إعلام مصرية – “دخلت النادي مع علي معلول منذ 8 سنوات عقب عودتي للأهلي مرة أخرى”.

وأضاف: “سعداء بعلي معلول كونه واحدا من قائدي الفريق، وكنا سعداء وقت ارتدائه شارة القيادة، ولن يكفي الحديث عنه لأنه أخ وصديق، ولم يعد تونسيا فقط وإنما مصريا أيضًا”.

وواصل: “بالطبع سعداء بالتواجد في المباراة النهائية للعام الخامس على التوالي”.

واختتم الحارس الدولي: “بالنسبة لنا لعب مباراة أمام أي فريق من شمال إفريقيا وخاصة الترجي الذي يملك شعبية كبيرة، تكون دائما صعبة”.

ةتابع حارس الأهلي: “المارد الأحمر دائما متواجد في النهائيات، نفكر في نهائي غدا أمام الترجي، وعندما نواجه أي فريق من شمال إفريقيا نحاول أن نكون في كامل تركيزنا، مباريات شمال إفريقيا صعبة، بسبب اللغة المشتركة والمستويات متقاربة، ونحترم الترجي بشكل كبير، ونحتاج أن يلازمنا التوفيق في مباراة الذهاب بتونس والعودة بالقاهرة”.

وعن مدى تأثر لاعبي الأهلي بالجماهير الغفيرة المتوقع حضورها لدعم فريق باب سويقة من ملعب رادس، رد محمد الشناوي: “نحترم فريق الترجي بشكل كامل وكل لاعبيه، ونحن تعودنا على النهائيات ولاعبونا تعودوا على هذه الأجواء، ولا توجد لدينا رهبة في حضور أي عدد من الجماهير، والنهائي شوطين الأول في تونس والثاني بالقاهرة”.

الشرق القطرية