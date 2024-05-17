الجيش ينفذ عمليات إنزال جوي للإمدادات العسكرية بالفاشر

الفاشر قالت مصادر محلية للجزيرة بأن الجيش السوداني نفذ عمليات إنزال جوي للإمدادات العسكرية بالفاشر يوم الجمعة. وقال محيي الدين إبراهيم جمعة الناطق الرسمي باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بأن استراتيجية مليشيا الدعم السريع تتراجع يوم تلو الآخر لقد فشلت في الاستيلاء على مدينة الفاشر لتدميرها وتهجير سكانها. الجزيرة – السودان

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