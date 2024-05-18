أكدت وزارة الداخلية القطرية أن السلامة من الجرائم الإلكترونية، تتطلب الحرص على تأمين بيانات البطاقة البنكية (الائتمانية).
ونصحت الوزارة – على حسابها بمنصة إكس – بعدم إدخال المعلومات السرية في أي نافذة إلكترونية غير مأمونة.
ويؤكد الخبراء أنه على المواطنين والمقيمين عدم الافصاح عن معلوماتهم الشخصية والبيانات الخاصة لأي جهة عبر الهاتف الجوال أو المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التي تحتوي على روابط الكترونية، خصوصا تلك التي تأتي من مصادر مجهولة.
الشرق القطرية
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية القطرية تنصح بعدم إدخال معلومات البطاقة الائتمانية في أي نافذة غير مأمونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.