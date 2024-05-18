مقتل مواطن بالجيلي أمام أسرته علي ايدي مليشيا الدعم السريع

قتل المواطن نوح عمر محمد ابراهيم، على أيدي مليشيا الدعم السريع المنتشرة بالمنطقة داخل منزله.

وكشفت ابنة أخ القتيل (شيراز) أنّ عمها قتل بعد رفضه طلب أفراد المليشيا أخذ نساء المنزل وتم قتله في الحال أمام والديه وأخته وزوجته بعد هجومهم على المنزل منتصف الليل.

وأوضحت أن الأسرة لا تستطيع الخروج من منطقة الجيلى بسبب حصار المنطقة من قبل المليشيا ومنع أي مواطن من مغادرة المنطقة، وعبّرت عن قلقها لبقية أسرتها وأهل المنطقة. صحيفة السوداني

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