تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو أثار اهتمام روادها ومتابعيها. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر مودل سودانية حسناء وهي تستعرض جمالها بوصلة رقص مثيرة. https://www.facebook.com/reel/461326110294918 ورقصت المودل “هايدي” على أنغام أغنية الفنانة إيمان الشريف, الجديدة (سبعة ختم) والتي حققت شهرة واسعة بعد تصدرها الترند. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. مودل سودانية حسناء تستعرض جمالها بوصلة رقص مثيرة على أنغام الأغنية الترند (سبعة ختم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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