شاهد بالفيديو.. عبد الواحد محمد نور يسخر من دعوة “حميدتي”.. يصف قواته بالمليشيا والجنجويد ويتهمه بالتسبب في نزوح الأسر من منازلها

سخر رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان, عبد الواحد محمد نور, من الدعوة التي وجهتها له قوات الدعم السريع, للمشاركة في تشكيل حكومة السلام.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر عبد الواحد, في مقطع فيديو أكد من خلاله رفضه تلبية دعوة حميدتي, كما فعل من قبل مع البشير.
ويرى رئيس حركة جيش تحرير السودان, أن الدعم السريع عبارة عن جنجويد ومليشيا تم تغير إسمها في مناسبات عديدة طوال السنوات الماضيات.
وأتهم عبد الواحد محمد نور, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, الدعم السريع بالتسبب في نزوح المواطنين والأسر من منازلهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
