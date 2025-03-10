شاهد بالفيديو.. الصحفية المصرية المعروفة صباح موسى تحكي قصة زواجها من رجل سوداني: (واجهت صعوبات كثيرة في تقبل أهلي فكرة الزواج من سوداني لكنه قدر يقنعهم)

تحدث الصحفية المصرية المعروفة صباح موسى, عن قصة زواجها من رجل سوداني, وذلك خلال إستضافة عبر إحدى المحطات السودانية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكدت الصحفية المصرية, أن أهلها كانوا يرفضون فكرة الزواج من رجل من القاهرة ناهيك عن رجل غير مصري.

وذكرت صباح موسى, أن مجرد فكرة الزواج كانت مرفوضة ولكن باجتهاد كبير اقتنع أهلي, خصوصاً بعد معرفتهم أن الزواج ليس جغرافيا بل عادات وتقاليد وأخلاق.

وأضافت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن زوجها السوداني, نجح في إقناع أهلها بعد أن وجدوا تشابه في العادات والتقاليد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)