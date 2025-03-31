حركه العدل والمساواة السودانية أمانة ولايه شمال دارفور – تهنئة العيد

حركة العدل والمساواة تتقدم حركه العدل والمساواة السودانية امانه ولايه شمال دارفور بأحر التهانى والتبريكات للشعب السوداني الأبي ولقياده البلاد ولرئيس الحركة ولقياده الحركه وكل الأعضاء بحلول عيد الفطر المبارك وبلادنا تستبشر بالنصر في كل المحاور سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن ينصرنا نصرا مؤزرا وان يتقبل الشهداء ويجعلهم في عليين وان يشفي الجرحى والمصابين وان ويعجل بعوده المفقودين، وان يعم بلادنا الأمن والأمان والاستقرار والرخاء وان يحفظ الله بلادنا من كل شر وبلاء. وتجدد العهد مع الشهداء ومع الرفاق ان لا تراجع عن درب الشهداء وان لا تخازل عن صف الوطن دام الشعب السوداني حرا ابي دام قواتنا المسلحة وقواتنا المشتركة رمز سيادة بلادنا دام حركتكم العدل والمساواة منقذ الامة مورال فوق مشتركه فوق جيم فوق امانه الولاية الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية

