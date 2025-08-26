دعم من العون الإنساني البريطاني لمراكز المعالجة المجتمعية لأمراض سوء التغذية بالجزيرة

تسلمت مراكز المعالجة المجتمعية لأمراض سوء التغذية بولاية الجزيرة صباح الاثنين دعم من منظمة العون الإنساني البريطاني بتمويل من منظمة الغذاء العالمي لعدد 114 مركزاً صحياً للمعالجة الإضافية والمتوسطة لأمراض سوء التغذية وسط الأطفال . من جانبه أبان دكتور ياسر الكاشف مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة أن الدعم المقدم من منظمة العون الإسلامي البريطاني والغذاء العالمي يمثل إضافة حقيقية لتجويد وتطوير الخدمات المقدمة للأطفال والأمهات . فيما أشارت الأستاذة مني محمد الحسن مدير إدارة التغذية إن الدعم عبارة عن معدات وأدوات نظافة وأثاث مكتبي حفاظات مياه ومعقمات ومكبرات صوت، مقدمة شكرها للمنظمة التي ظلت تعمل بالولاية منذ العام 2020م في دعم أنشطة وبرامج التغذية وإعادة تأهيل المراكز المجتمعية من أجل صحة ورفاهية الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات . وطالب أسعد السر مفوض العون الإنساني بالولاية المنظمات العاملة بالولاية بمزيد من المعينات لتطوير وتجويد الخدمة الصحية . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

