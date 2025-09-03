بعد تصريحات شيكا.. باسم مرسي يوضح حقيقة واقعة الشيشة في الزمالك

- 1/2
علق باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق، على تصريحات محمود عبد الرازق شيكابالا بشأن واقعة الشيشه.
وقال باسم مرسي في تصريحات إذاعية: “واقعة الشيشة التي قالها شيكابالا علي جيل ٢٠١٤ لم تحدث !”.
وكان قد علق الإعلامي مجدي عبدالغني، علي تصريحات محمود عبدالرازق شيكابالا ، نجم نادي الزمالك السابق، بشأن وجود لاعبين من الفريق الابيض كانوا يدخنون “الشيشة” قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.
وقال مجدي عبدالغني عبر تصريحات خلال برنامجه على قناة «الشمس»: شيكابالا تكلم بعفوية عن موضوع الشيشة، وفي ناس زعلانة منه، لكن أنا بقولكم إن كلام شيكابالا صحيح، وفي لاعيبة بتشرب شيشة، ولحد دلوقتي موجود .
وأضاف: «أنا شوفت بعيني لاعيبة بتشرب شيشة ومن ضمنهم واحد على اسم وزارة الكهرباء، بيقعد في مكان في المهندسين، بيشرب فيه شيشة».
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
