إسبانيا تهدد بمقاطعة مونديال 2026 إذا تأهلت إسرائيل.. وسياسي يؤكد: كرامة شعب

قال باتكسي لوبيز، المتحدث باسم حزب العمال الاشتراكي الإسباني، إن منتخب «الماتادور» الإسباني، على أتم استعداد لمقاطعة كأس العالم 2026، إذا تأهل منتخب إسرائيل.

ورد باتشي لوبيز على سؤال احتمال مقاطعة إسبانيا لكأس العالم لكرة القدم 2026، وقال السياسي وفقا لما نشرته «rmc sport»: «سنُقيّم الوضع في الوقت المناسب».

ولا يزال تأهل إسرائيل لكأس العالم 2026 ممكنًا، حيث يحتل المنتخب المركز الثالث في مجموعته، برصيد 9 نقاط، وبفارق ست نقاط عن النرويج متصدر الترتيب.

وتابع باتشي: «تخرج الغالبية العظمى من المجتمع إلى الشوارع للتعبير عن أنفسهم والاحتجاج على الإبادة الجماعية. ويفعلون ذلك خصوصًا عندما يجوب شوارعنا فريق إسرائيلي، بتمويل من شخص يدعم نتنياهو ومجزرته بشكل مباشر. هذا ما نسميه كرامة شعب لا يريد أن يكون متواطئًا».

يأتي هذا بعدما تعطل سباق الدراجات الهوائية «فويلتا إسبانيا»، بشكل متكرر بسبب الاحتجاجات ضد وجود فريق «بريمير تيك» الإسرائيلي.

وشدد على: «على المجتمع الإسرائيلي أن يتفاعل ويعي رأي العالم في تصرفات حكومته. ما نريده هو أن يبدأ البعض بإدراك حقيقة عدم قدرة الفرق الإسرائيلية على المشاركة في الأحداث الرياضية. ولأن مجتمعنا منفتح للغاية ولا يتسامح مع ما يرونه، فلا يمكننا ولن نلتزم الصمت».

المصري اليوم