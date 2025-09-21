وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم

أعلنت وزارة الطاقة دعمها لجميع المشروعات الرامية لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم. وأكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة د. فضل محمود في اجتماعه الموسع مع مواطني ورموز منطقة الصحافة بمركز شباب الصحافة، بحضور المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير ومدير الإدارة العامة للشباب والرياضة بالمحلية د. مرتضى أبو بكر وقيادات الوزارة، على أهمية عودة وتطبيع الحياة بالخرطوم ضمن برنامج الدولة الرامي لعودة المواطنين للعاصمة.

واشار إلى ضرورة الاهتمام بقطاعات الشباب وتوفير كافة المعينات التي من شأنها الارتقاء بدورهم الرسالي في بناء السودان، معلناً عن إسهام الوزارة في إعادة تأهيل المرافق الرياضية والثقافية بمنطقة الصحافة كبادرة لإعادة الإعمار بولاية الخرطوم بعد الدمار الذي تسببت فيه المليشيا للمواعين الشبابية والرياضية.

من جانبه، أثنى المدير التنفيذي للمحلية بمبادرة وزارة الطاقة في دعمها للمشروعات الرامية لإعادة إعمار الخرطوم من واقع مسؤوليتها الوطنية تجاه الدولة، معرباً عن امتنانه لممثل وزارة الطاقة د. فضل محمود لاصطحابه قافلة مرحلي المواد البترولية وشركات البترول من بورتسودان إلى الخرطوم والتي قدمت دعما كبيرا للتكايا بالمحلية.