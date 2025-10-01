20 بص من المريخ لجمهور الأحمر بينغازي

قرر مجلس تسيير المريخ دعم الحضور الجماهيري لمباراة الفريق الهامة امام سانت لوبوبو الكنغولي وذلك من خلال تكفله بعدد 20 بص لنقل الجماهير من أماكن يتم تحديدها لاحقا إلى الملعب والعكس، ليرتفع عدد البصات المجانية لنقل الجماهير إلى 30 بعد ان أعلنت الرابطة الرياضية القومية بليبيا في وقت سابق عن تكفلها بـ10 بصات، كما سيتكفل المريخ بتوفير 10 الف عبوة من مياه الشرب للجماهير.

نادينا

