مالك نابولي يطالب ببناء استاد جديد بديلا لملعب مارادونا المُهمل

وصف أوريليو دي لورينتيس، مالك نادي نابولي الإيطالي، ملعب دييجو أرماندو مارادونا، معقل الفريق، بأنه “مُهمَل”، مشددا على أن النادي بحاجة لبناء ملعب جديد.

انتقد دي لورينتيس بشدة الملعب القديم، ودعا سلطات نابولي إلى السماح له ببناء ملعب جديد لزيادة الإيرادات وتمكين النادي من اللحاق بمنافسيه في شمال إيطاليا وأوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ناديي ميلان وإنتر ميلان يحققان عشرات الملايين من اليورو من مباريات دوري أبطال أوروبا.

وقال دي لورينتيس خلال منتدى أعمال كرة القدم في ميلانو “لا يمكننا الحصول إلا على ما يصل إلى 3 ملايين يورو من ملعب مارادونا المُهمل، الفارق كبير، أليس كذلك”.

أضاف “طالبت بنفس الشيء عندما تولى كارلو أنشيلوتي تدريب نابولي في 2018″، وتابع “يدفع باريس سان جيرمان نفس إيجار الملعب الذي ندفعه، لكنهم يتمتعون بحقوق حصرية كاملة ويربحون 100 مليون يورو (116 مليون دولار) سنويا، بينما ندخل الملعب ثلاثة أيام فقط، قبل المباراة وخلالها وبعدها”.

وأشار دي لورينتيس “إنه ملعب قديم يضم مضمارا لألعاب القوى، مما يبعد المشجعين مسافة كبيرة”، مضيفا أنه سيمول ملعبا جديدا بسعة جماهيرية (70 ألف متفرج).

وأتم تصريحاته “لكن السلطات هنا في نابولي هي أكبر أعداء كرة القدم، ولا تدرك وجود 25 مليون ناخب محتمل يهتمون بكرة القدم، نحتاج إلى مزيد من المرونة، وإتاحة الفرصة للأندية لبناء ملاعب تحافظ على استثمار طويل الأجل”.

وقبل مباراته أمام بولونيا، غدا الأحد، يعتلي نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم قمة جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن إنتر وميلان وروما.

