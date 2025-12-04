الكوميسا توافق على دعم إعادة اعمار السودان والمشاريع التي ستقدمها وزارة الصناعة والتجارة

بحثت وزارة الصناعة والتجارة مع منظمة (الكوميسا) أوجه التعاون المشترك بين السودان والمنظمة، حيث تم التوافق على دعم المنظمة لبرامج إعادة الإعمار والمشاريع التي ستقدمها وزارة الصناعة والتجارة على أن تدرج تحت قائمة المشاريع للتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال اجتماعات عقدها الاربعاء، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، د. عوض سلام، مع الأمين العام للكوميسا، تشيلسي مبوندو كابويبوي، ومساعد الأمين العام لشؤون البرامج بالمنظمة، السفير محمد قدح، على هامش مشاركة وفد السودان في اجتماعات اللجنة الحكومية والمجلس الوزاري لمنظمة الكوميسا في العاصمة الزامبية لوساكا.

وتم الاتفاق على عدد من البرامج في التدريب وبناء القدرات تنظمها الكوميسا، فضلا عن الاتفاق والموافقة على تقديم السودان مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتتولى المنظمة تمويلها مع شركاء المنظمة، إضافة إلى الاتفاق على دعم مشاريع الطاقة بدعم من البنك الدولي أكبر شركاء المنظمة.

وأكدت الأمين العام للمنظمة موافقتها وموافقة المنظمة على الدعم الكامل لكل برامج إعادة الإعمار وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مساعد الأمين العام، مشيرة إلى تفهم المنظمة للظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان، مبينة أن المنظمة ستتعامل مع السودان بمرونة.