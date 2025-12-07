منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

- 1/3
حرصت الفنانة منى زكي على حضور العرض الخاص لفيلم الست برفقة زوجها الفنان أحمد حلمي للاحتفال بأحدث أعمالها الفنية.
حضر عدد من النجوم والفنانين العرض الخاص لفيلم الست منذ قليل أبرزهم سيد رجب ومحمد فراج وأحمد خالد صالح ومدحت العدل وصدقي صخر وغيرهم.
وحضر العرض السبت الخاص مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم منى زكى وباقى أبطال الفيلم، قبل طرحه في السينمات يوم 10 ديسمبر الحالي.
فيلم الست
فيلم “الست” يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.
بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري وغيرهم.
قصة فيلم الست
يركز فيلم “الست” على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
