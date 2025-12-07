تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صورة أثارت غضب جمهور ومتابعي الصفحات التي قامت بنشرها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة ظهرت فيها المطربة الضجة مونيكا روبرت, بإطلالة مثيرة للجدل حسبما وصفها المتابعون. المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, ظهرت بفستان ضيق ومحذق ما دفع الجمهور لإتهامها بالبحث عن الشو والنجومية على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تُعرض نفسها لإنتقادات الجمهور بعد ظهورها بفستان ضيق ومحذق وساخرون: (تبحث عن الشو والنجومية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.