الشماعات ملاذ آمن

ما أكثر هذه الشماعات وكم هو عددها يا تُرى ووجد فيها البشر ضالتهم والهروب من واقعهم ويعلقون عليها أشياء وأشياء وأصبح الكل يملك شماعة يزج بها كل ما دعت الضرورة لذلك وخاصةً إذا لم يجد أجوبة مقنعة يرد بها على أسئلة مُلحة كثيرة؟ فهذا يُعلق عليها الفشل والإخفاق لكي يؤمن له ولمن حوله غطاء وليظل في منصبه لأكبر فترة ممكنة وحتى لو تكرر ذلك
فمخزون المبررات عامر بالأعذار الواهية وتصبح بعد ذلك المشكلة مزمنة.
وذاك يعتمد مصلحة الأوطان عنوانا لإخفاء أنواع كثيرة من أشكال الفساد والتربح من خلال المنصب بشتى الطرق والوسائل.
وهناك شماعة الدفاع عن النفس فـ باسمها يؤمن له غطاء ومبررا لارتكاب مزيد من الجرائم والخراب والدمار وإثارة المشاكل على أوسع نطاق! وهناك شماعة يُعلق عليها مبررات لفرض مزيد من الرسوم وتستخدم هذه الشماعة على نطاق واسع في الكثير من الدول برغم ارتفاع تكلفة المعيشة فيها وزيادة المتطلبات الأسرية! وهناك شماعة تَذكر الماضي والذي هو في الأصل ليس فيه الكثير من الأشياء الجميلة وإنما عذابات كثيرة على مختلف الأصعدة.
وهناك شماعة حب الأوطان تعلق عليها مشاعر بعضها غير صادقة من أجل مصالح شخصية وليدة المناسبة ! وهناك شماعة يعلق عليها الأبناء مثل مشاغل الدنيا أو بعد المسافة مُبرراً لعدم زيارة الوالدين وبرهما!
وهناك شماعة تستخدم بكثرة في حالة الإخفاقات الرياضية تستخدمها الاتحادات الرياضية بكثرة وتزج بها في حالة الخسارة وهي متكررة برغم السخاء بالصرف عليها؟!
وفجأة قرصتني حشرة وقطعت حبل أفكاري البالي وأحسست بحكة مُلحة في رجلي وتمنيت لو أني لم أقلم أظافري فلن تجد أفضل من أظافرك لكي تحك بها جلدك..؟!
محمد ابراهيم الحسن المهندي – الشرق القطرية
