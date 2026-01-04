شاهد بالفيديو.. عقب الهزيمة في “كازقيل”.. ناشط الدعم السريع “ود ملاح” يطلق تصريحات نارية: (العمل القرش ما بدور الموت.. محتاجين لقائد حقيقي والطوابير كتار)

خرج ناشط الدعم السريع, المعروف “ود ملاح”, في مقطع فيديو عقب سيطرة الجيش, على منطقة “كازقيل”, بكردفان ودحره للمليشيا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد انتقد ناشط المليشيا السياسة التي تدار بها المؤسسة, مؤكداً أن العمل يحتاج لقائد حقيقي. وأرجع “ود ملاح”, سبب الهزيمة في “كازقيل”, إلى وجود عدد من “المنتفعين”, و”الطوابير”, داخل الدعم السريع, وحذر قائلاً: (العمل القرش ما بدور الموت). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

