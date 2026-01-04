شاهد بالصور.. زوجة الفنان معتز صباحي تستعيد ذكرياتها في الخرطوم مع بداية العام الجديد

نشرت الدكتورة, والإعلامية, السودانية, سلمى فيصل, صور على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, حظيت بتفاعل واسع من متابعيها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استعادت الإعلامية في العام الجديد ذكرياتها بصور من شوارع العاصمة الخرطوم. الجدير بالذكر أن المذيعة سلمى فيصل, متزوجة من الفنان الشهير معتز صباحي, وأم لبناته, وتحرص دائماً على ذكره في تدويناتها وصورها التي تقوم بنشرها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

