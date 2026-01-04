شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله: (اكتشف أن زواج طليقي ود الصديق أسعد بعض البنات أكثر من جناهم وأسعد بعض الشباب كأنه عرس واحدة من أخواتهم)

- 1/2
تحدثت الفنانة السودانية, الشابة فهيمة عبد الله, لأول مرة عن زواج طليقها عازف “الربابة”, أحمد الصديق, من إبنة عمه, قبل أيام.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ود الصديق, كان نشر تدوينة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أعلن فيها زواجه من إبنة عمه.
المطربة خرجت في مقطع فيديو ردت من خلاله على ردة فعل المتابعين على زواج طليقها بعد إنفصالهما قبل أشهر قليلة.
وقالت فهيمة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (اكتشف أن زواج طليقي ود الصديق أسعد بعض البنات أكثر من جناهم وعجب بعض الشباب كأنه عرس واحدة من أخواتهم.. وبالعافية عليكم الاتنين).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
