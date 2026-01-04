فاجأت الفنانة السودانية, المعروفة مونيكا روبرت, المتابعين والمذيعة التي استضافتها في برنامج بإحدى الفضائيات المصرية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تغنت المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, خلال الإستضافة التي أجريت معها باللهجة الإيطالية. وذكرت مونيكا, في حديثها أن الأغنية قامت بحفظها من والدتها الإيطالية, الجنسية, حيث كانت ترددها لها وهي طفلة حيث تعني كلمة الأغنية “بيلا بيانكا”, الفراشة البيضاء الجميلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تفاجئ مذيعة مصرية وتغني لها بالإيطالية وتصف نفسها بالفراشة البيضاء الجميلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.