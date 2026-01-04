من يقف وراء التسريب الحالي لأخبار تسريح أعضاء مجلس السيادة وإعفاء أعضائه من مناصبهم مع الإبقاء على الفريق الركن الكباشي والفريق ياسر العطا وآخرين من قادة القوات المشتركة؟!

■ الجهات التي تقف وراء التسريب لديها مصالح ظاهرة وباطنة في تشتيت الانتباه والتركيز تجاه حسم التمرد في رمال كردفان، حيث تقطع القوات المسلحة وتخوض معارك ضارية ضد عصابات ومليشيات التمرد.

ليس من الحكمة على الأقل في الوقت الراهن المساس بالتركيبة التوافقية الحالية لمستويات الحكم في البلاد.

■ ما يمكن حقاً هو تعزيز التجربة الماثلة بمزيد من التماسك وتوزيع الأدوار والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار ومعالجة نقاط الضعف والقصور والتشوهات الكثيرة في جلبابها الفضفاض، والعمل على إزالة التقاطعات البائنة بين السيادي والدستوري والتنفيذي بطريقة أقعدت مجمل الأداء العام للدولة خلال المرحلة السابقة والحالية.

■ الحل في تقريب وتقارب خطوط اللعب داخل (استاد) الكرامة، وليس في تشليع الفريق العامل وصناعة مراكز توتر جديدة بلادنا في غنى عنها.

■ أتركوا ترف التبديل والتركيب في المناصب والمواقع وأحزموا الأمر لحسم الجنجويد وكلاب صيدهم.

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد