شاهد بالفيديو.. الناشط عثمان ذو النون يجري حوار مثير مع “شيخ بدران” ويحاصره بالأسئلة الساخرة: (هل تقصد أن يحفظ الله حميدتي في قبره؟)

استضاف الناشط, والسياسي, السوداني, المعروف عثمان ذو النون, ناشط الدعم السريع المثير للجدل “شيخ بدران”, وذلك خلال بث مباشر عبر منصته على تطبيق “تيك توك”.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حاصر ذو النون, ناشط الدعم السريع, ببعض الأسئلة الساخرة وكان أبرزها (دائما ما تقول حفظ الله القائد حميدتي, هل تقصد أن يحفظه في قبره؟).
شيخ بدران, ذكر أن قائده عى قيد الحياة وكل من يتحدث عن مقتله هو جاهل بالواقع, ليرد عليه ذو النون, بسخرية: (هل تقصد جاهل بالذكاء الإصطناعي؟).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
