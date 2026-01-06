شاهد بالفيديو.. ظهرت بسيارتها الفارهة الجديدة بالقاهرة.. التيكتوكر السودانية “سحر كوكي” تثير الجدل بسبب الثروة الطائلة التي جمعتها في مصر خلال فترة وجيزة

- 1/2
أثارت تيكتوكر, سودانية, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد الشهرة التي حققتها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي, ما جعلها حديث الرواد والمتابعين.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر “سحر كوكي”, اكتسب شهرة واسعة في فترة وجيزة وذلك بعد ظهورها وهي تستعرض ممتلكاتها الخاصة في مصر.
وخلافاً للشقة التي تقيم فيها بالقاهرة, وهواتفها القيمة التي ظلت تستعرض بها في مقاطع الفيديو تقوم بنشرها, فقد ظهرت “كوكي”, في مقطع جديد أثار التساؤولات (من أين لها كل هذا؟).
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت التيكتوكر, في مقطع جديد وهي تستعرض بسيارتها الفارهة الجديدة, التي امتلكتها في مطلع العام 2026, بأحد الشوارع بالعاصمة المصرية القاهرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
