شاهد بالفيديو.. بسبب العربات.. ناظر قبيلة في دارفور برتبة لواء يهاجم قائد الدعم السريع ويهدد بسحب قواته والإنضمام للجيش

نشر ناظر أحد القبائل المساندة لمليشيا الدعم السريع, بإقليم دارفور, مقطع فيديو هاجم فيه قائد المليشيا محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد انتقد ناظر القبيلة الحاصل على رتبة “لواء”, الطريقة التي تدار بها مؤسسة الدعم السريع, على حد تعبيره.
وأكد في حديثه أن القائد لم يمدهم بسيارات أو أسلحة قتالية, وشكى من منحه عدد قليل من “العربات”, في الوقت الذي تتوفر فيه العربات بمنازل القيادات.
ولوح ناظر القبيلة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, بسحب قواته والإنضمام للجيش, قائلاً: (ممكن نسحب قواتنا ونمشي للجيش دولة 56).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
