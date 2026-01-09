شاهد بالفيديو.. شيخ سوداني يوجه رسالة للفنانة فهيمة عبد الله: (انتي دايرة يجوك ناس الجامع ولا كيف؟ لازم يهبشوك عشان قروشهم وانتي أمام خيارين)

- 1/2
وجه شيخ سوداني, رسالة للفنانة المعروفة فهيمة عبد الله, وذلك بعد انتشار ظاهرة التحرش بها في الحفلات الغنائية التي تحييها.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الشيخ, ظهر في مقطع فيديو مصور, خاطب فيه فهيمة قائلاً: (انتي دايرة يجوك ناس الجامع ولا كيف؟).
وتابع: (الذين يحضرون حفلاتك إما سكران حيران أو سفيه, ولذلك لازم يتعرضوا لك عشان أموال النقطة التي يدفعوها في الحفل).
وواصل بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (أرى أنك أفضل من غيرك من المطربات, ولا تشبهي هذا المجتمع, لذلك أنصحك بترك الغناء لأنك أمام خيارين إما تبعدي عن هذا الطريق أو تتحملي الأفعال التي تحدث فيه).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
