اليونسكو تهنئ الحكومة باسترداد عدد من الآثار السودانية المنهوبة

هنأ مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو “بالسودان، أحمد جنيد سوروش، الحكومة السودانية، بمناسبة عملية استرداد عدد من الآثار المنهوبة من قبل المليشيا المتمردة.

مشيرا الى ان ذلك النجاح يُبرهن على التزام السودان بحماية تراثها الثقافي في أوقات الأزمات والنزاعات.

واكد لدى مخاطبته الفعالية التي نظمتها وزارة الثقافة والاعلام والسياحة اليوم بمناسبة استرداد عدد من الآثار السودانية المنهوبة بقاعة الربوة، التزام اليونسكو الكامل بدعم السودان فيما يلي حماية الآثار والتراث لما تمثله من إرث تاريخي وحضاري.

وقال إن ذلك يبعث برسالة قوية الي المجتمع الدولي بأن التراث الثقافي السوداني لن يضيع وسيظل جزءًا مهمًا من الهوية الوطنية السودانية.

واشار الى تعاون اليونسكو مع وزارة الثقافة والاعلام والسياحة فى جرد المقتنيات، وترميمها كما وفرت اليونسكو المعدات اللازمة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والكاميرات، لموظفي المتحف، لمواصلة عملهم المهم في جرد المقتنيات وتحديد القطع المنهوبة.

سونا