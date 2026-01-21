شقيق حميدتي يظهر في واشنطن رغم العقوبات… ومشرّعون أمريكيون يطالبون بتفسير رسمي

أثار ظهور القوني حمدان دقلو موسى، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن، جدلاً واسعاً داخل الكونغرس، بعدما كشفت تقارير أمريكية أنه تجوّل بحرية في المدينة رغم خضوعه لعقوبات صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) منذ العام 2024.

ووفقاً لتقارير نشرتها نشرة الأمن القومي الأمريكية، فقد تزامن وجود القيادي في منتصف أكتوبر مع تنفيذ قوات الدعم السريع لمجزرة في مدينة الفاشر بدارفور، الأمر الذي دفع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جين شاهين وكوري بوكر إلى مطالبة وزير الخارجية ماركو روبيو والمدعي العام بام بوندي ووزير الخزانة بيسنت بتقديم إيضاحات عاجلة حول كيفية دخوله وبقائه في الولايات المتحدة.

وبحسب المشرعين، حضر الجني اجتماع “الرباعية” (السعودية، الإمارات، مصر، الولايات المتحدة) بشأن السودان، لكنه واصل الإقامة في واشنطن بعد انتهاء الاجتماع، وجرى توثيقه وهو يتجول في شوارع العاصمة ويقضي وقتاً في فندق والدورف أستوريا الفخم.

وطالب المشرعون بمعرفة ما إذا كانت قد مُنحت له أي إعفاءات خاصة، أو كانت هناك جهات أجنبية سهّلت سفره، وسط أسئلة متزايدة حول كيفية تمكن شخصية خاضعة للعقوبات من التواجد داخل الولايات المتحدة.

التيار