وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية

انطلقت بمدينة بورتسودان صباح اليوم بصالة الأمل ختام فعاليات المؤتمر العربي الرابع لمكافحة التبغ تحت شعار “التبغ عدو المستقبل.. فلنواجهه معاً”، بمشاركة واسعة من قيادات صحية وتشريعية عربية.

أكد وزير الصحة، البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، أن التبغ يمثل تهديداً مباشراً للأمن الصحي في السودان و الاقليم مشيراً إلى نتائج دراسات وطنية أثبتت ارتباطه بأمراض السرطان، وحالات الإجهاض، والولادات المبسترة.

وشدد الوزير على أن تكلفة علاج الأمراض الناتجة عن التدخين تفوق بمراحل العوائد الضريبية التي تجنيها الدولة من صناعة التبغ، مؤكداً أن الاستثمار الحقيقي يكمن في حماية المواطن.

وأوضح أن مواجهة هذه الآفة تتطلب محورين أساسيين: التوعية المجتمعية المكثفة وسن تشريعات قانونية رادعة تحد من تمدد شركات التبغ، داعياً القيادات الصحية والمهنية إلى قيادة هذا الحراك، معتبراً المدخنين ضحايا يحتاجون للدعم والمساندة للإقلاع قبل ان يكون لبعضهم بوابة للمخدرات و الإدمان.

من جانبه، رحب والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، بالمشاركين، مؤكداً أن التبغ لم يعد مجرد سلوك فردي بل تحول إلى تهديد مباشر للتنمية المستدامة، داعياً إلى شراكة فاعلة بين المؤسسات التشريعية والتعليمية والمجتمع المدني والشباب لمحاصرة هذا الخطر.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس المؤتمر، الدكتور أحمد عبد الله الحسن، على أن انعقاد الحدث في ظل الظروف الراهنة يعكس أن الصحة العامة أولوية لا تقبل التأجيل، محذراً من استغلال شركات التبغ للأزمات والبيئات الهشة للتوسع على حساب صحة المجتمعات.

واعرب رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ، الدكتور وائل صفوت من مصر، عن اعتزازه بالتواجد في السودان، مشيداً بالالتزام الرسمي الكبير، ومؤكداً أن الاتحاد يسعى لتوحيد الجهود العربية لمواجهة هذه الظاهرة التي تستهدف الشباب والأطفال وتستنزف الاقتصادات، مشيراً إلى أن نيل الاتحاد جائزة منظمة الصحة العالمية عام 2021 شكّل دافعاً قوياً لتعزيز السياسات الوقائية في المنطقة.

سونا