سفير تركيا بالخرطوم: السودان سينتصر في معركته وتركيا ستواصل دعمه سياسيًا وإنسانيًا

قال سفير تركيا لدى السودان، الفاتح يلدز، إن السودان سينتصر في معركته ضد المليشيا المتمردة دفاعًا عن عزته وكرامته، مؤكّدًا أن البلاد ستنهض من جديد.
وأوضح يلدز، خلال مخاطبته المنتدى الثقافي الاجتماعي الدبلوماسي الذي انعقد اليوم بمدينة بورتسودان، أن السودان تمكن، رغم ظروف الحرب، من إفشال المخططات والمؤامرات التي استهدفته.
وأشار السفير التركي إلى أن بلاده ليست فقط إلى جانب السودان أو خلفه، وإنما تقف معه، متمنيًا للشعب السوداني السلام والثبات والقوة.
وأكد يلدز استمرار دعم تركيا ومساندتها للسودان، موضحًا أن العلاقات بين الشعبين تجاوزت إطار العلاقات الاستراتيجية التقليدية، ولا يمكن اختزالها في الوثائق أو الكلمات، بل تستند إلى عمق تاريخي وروابط ثقافية راسخة.
وشدد على تمسك تركيا بدعم سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدة ترابه.
ونوه إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيواصل دعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان، إلى جانب استمرار وصول سفن المساعدات الإنسانية التركية إلى ميناء بورتسودان، مؤكدًا أنها لن تتوقف.
