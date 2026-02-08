ياسمين صبري ترتدي الذهبي والورود الحمراء… عيد الحب مبكراً

تألّقت النجمة المصرية ياسمين صبري في أحدث ظهور لها، حيث قدّمت إطلالتين مميزتين خطفتا الأضواء وأثبتتا مرة أخرى قدرتها على التنقل بين الجرأة والرومانسية بأسلوب راقٍ وعصري.

الفستان الذهبي: تألق ساحر وأسلوب برونزي

في الإطلالة الأولى، اختارت ياسمين صبري فستاناً باللون الذهبي، بقصة “أوف شولدر” وفُتحة صدر على شكل قلب، ما أضفى على “اللوك”لمسة أنثوية جذابة وفاخرة. واعتمدت تسريحة شعر “ويفي” تعكس حيوية الإطلالة، بينما جاء المكياج البرونزي متناسقاً مع لمعان الفستان، ليكمل التألق بإشراقة دافئة وجذابة.

الفستان الأحمر: دراما رومانسية ولمسة وردية

أما في الإطلالة الثانية فقد اختارت ياسمين فستاناً أحمر “سترابلس” بقماش لمّاع، مزيّناً عند الصدر بحافة من الورود الحمراء، ليمنحها حضوراً درامياً ورومانسياً قبل أيام قليلة من عيد الحب، لا سيما أن ياسمين أكدت في التعليقات على الإطلالة أنها مع “أحبّتها”. ونسّقت إطلالتها مع شعر ناعم ومكياج بتدرجات ترابية هادئة، مما أبرز جمالها الطبيعي وأضفى على المظهر فخامة متجدّدة وأسلوباً أنثوياً راقياً.

إطلالتا ياسمين صبري الأخيرتان تبرزان مرونتها في اختيار الألوان والقصّات، ما يجعلها واحدة من أكثر النجمات متابعةً وتأثيراً في عالم الموضة العربي، مقدمةً بذلك نموذجاً متكاملاً للأناقة العصرية التي تمزج بين الجرأة والرومانسية.

هذا النوع يعتبر من القصات الكلاسيكية في إطلالات ياسمين صبري، فقد ظهرت سابقاً بفستان بقصة “سترابلس” باللون الأزرق لفت الأنظار بشدة.

مجلة لها