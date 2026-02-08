- 1/2
- 2/2
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من المتابعين ودار حوله نقاش طويل داخل التعليقات من الجمهور.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من زيارة قام بها “فيلق البراء بن مالك”, المصباح أبو زيد طلحة, لإحدى المناطق.
المصباح, حظي باستقبال حاشد من الأهلي بالمنطقة, حيث خرجوا في استقباله وحرص الرجال, والنساء, على التقاط صور تذكارية معه.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهرت إحدى اللقطات سيدة سودانية, انهارت بالبكاء فرحاً بعد مقابلتها قائد فيلق البراء بن مالك.
ولم تتمالك المواطنة نفسها ودخلت في حالة من البكاء عند مشاهدتها المصباح, الذي دعته لمقابلة والدها المُسن, داخل منزله والذي أحسن هو الأخر استقبال قائد فيلق البراء.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من محبي المصباح أبو زيد, أشادوا بالاستقبال الذي وجده وكتبوا تعليقات ساخرة أبرزها: (جوه ليك يا خالد سلك).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها “المصباح أبو زيد” وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.