شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج

نشر ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لمستشفى تم افتتاحه حديثاً بمنطقة شرق النيل بالعاصمة الخرطوم. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر المستشفى الذي حمل اسم “الكرامة”, جاهزاً لاستقبال المرضى بعدما تم افتتاحه حديثاً. مبنى المستشفى أبهر المتابعين الذين عبروا عن سعادتهم بالنهوض الواضح في العاصمة خوصاً على مستوى البنية التحتية, وشبهوا المشفى بالمستشفيات الكبيرة بدول الخليج. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

