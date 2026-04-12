شاهد بالفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع “قجة” يفاجئ “حميدتي”: (3 قادة بارزين في طريقهم للإنشقاق واللحاق بالنور قبة)

فاجأ القائد الميداني, بمليشيا الدعم السريع, “قجة”, قيادات المليشيا, بعد نشره مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أثار “قجة”, قلق القيادات في خطاب وجهه لقائد الدعم السريع “حميدتي”, مؤكداً له أنه على العهد والوعد.

وحذر القائد الميداني للمليشيا, في المقطع المتداول من ذهاب 3 قادة بارزين, يعرفهم بالاسم وهم في طريقهم للحاق بالقائد النور قبة, الذي انسلخ مؤخراً عن صفوف المليشيا وانضم للجيش, بكامل قواته.

