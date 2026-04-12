شاهد.. الفنانة ميادة قمر الدين تهاجم زميلتها إيمان الشريف وتوجه لها رسالة ساخنة: (ما تضربيني في ضهري وكفاية تناخيس وكلام فارغ)

هاجمت الفنانة, السودانية, المعروفة ميادة قمر الدين, زميلتها المطربة المثيرة للجدل إيمان الشريف, عبر رسالة صوتية تم تداولها على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تزامن هجوم ملكة الرق, على إيمان الشريف, في الوقت الذي تعيش فيه الأخيرة صراعات كبيرة على خلفية تسريب تسجيلات بينها وبين اليوتيوبر “البرنس”.

وقالت ميادة قمر الدين, في حديثها أنها حاولت الإتصال بزميلتها من أجل مناقشتها في وشاية وصلتها عنها لكنها تجاهلتها ولم ترد على هاتفها.

وذكرت ملكة الرق, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن تعمد إيمان الشريف, تجاهلها هو ما دفعها للخروج وتوضيح الأمر على الهواء.

وأتهمت ميادة, زميلتها بضربها من الخلف بالحديث من ورائها وقالت في رسالتها التي وجهتها لها: (ما تضربيني في ضهري وكفاية تناخيس وكلام فارغ).

