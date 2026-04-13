مصر تنضم لنادي مصنعي الروبوتات عالميا بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت مصر عن إطلاق أول شركة متخصصة في تصميم وتصنيع الروبوتات على مستوى الشرق الأوسط سمّيت “رائد بوتس” (Raedbots).وجاء تأسيس الشركة استجابة للطلب المتزايد على حلول الأتمتة في المنطقة، حيث تقدم حلولاً روبوتية متقدمة تتميز بانخفاض تكلفتها وسهولة الوصول إليها، كما أنها مصممة خصيصاً لتلائم احتياجات الصناعة المحلية بشكل أفضل مقارنة بالبدائل المستوردة.

وقال محمد إبراهيم، المدير التقني بالشركة، إن “رائد بوتس” تعمل على إعادة تعريف مفهوم الأتمتة؛ فهي لا تكتفي ببناء الروبوتات الصناعية فحسب، بل تقدم حلولاً روبوتية متكاملة تساعد المنشآت والمصانع والعمليات الصناعية على تحسين الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتعزيز معايير السلامة.

وأضاف أن أذرع الروبوتات المصممة محلياً تساهم في خفض الاستثمار الأولي بشكل كبير، مما يمكن المصنعين من اعتماد الأتمتة بسرعة أكبر مع الحفاظ على مستويات عالية من الدقة والموثوقية.

وعلى عكس الأنظمة المستوردة أو المعاد تسميتها (White-labeled)، تقوم “رائد بوتس” بتطوير تقنياتها الروبوتية بالكامل داخلياً في معاملها بالقاهرة، بدءاً من التصميم الميكانيكي والإلكترونيات، وصولاً إلى أنظمة التحكم والبرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال حمزة السحيتي، المدير التنفيذي للعمليات، إن نهج الشركة يساعد في تقديم حلول توفر ما يصل إلى 50% من التكلفة، مع تكييفها لتناسب بيئات التصنيع الإقليمية والمتطلبات التشغيلية في المنطقة.

ويرى السحيتي أن “رائد بوتس” تبني جيلاً جديداً من الروبوتات الصناعية الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتقدم. وقد صُممت هذه الأنظمة لتطبيقات متنوعة تشمل اللحام، وتنسيق ماكينات التحكم الرقمي (CNC)، ومناولة المواد، والتعبئة والتغليف، وأتمتة المستودعات.ومن خلال الجمع بين أجهزة الروبوت وخوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، تمنح الشركة العملاء الصناعيين دقة أعلى، وكفاءة محسنة، وتقليلاً لفترات التوقف عن العمل. وتتضمن خارطة طريق الشركة منصات روبوتية متعددة، وروبوتات تعاونية (Collaborative robots)، وأنظمة أتمتة صناعية عالية السرعة، إلى جانب برمجيات متكاملة وحلول نشر تبسط عملية اعتماد التكنولوجيا للمصنعين بمختلف أحجامهم.

وتفخر “رائد بوتس” بكونها جزءاً من برنامج “إنفيديا إنسيبشن” (NVIDIA Inception)، لتصبح من أوائل الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المادي (Physical AI) وأجهزة الروبوت في الشرق الأوسط التي تنضم إلى هذه المبادرة العالمية.

ومن خلال هذا التعاون، تستفيد الشركة من أحدث تقنيات المحاكاة والذكاء الاصطناعي من شركة “إنفيديا” لبناء حلول روبوتية متطورة، وتسريع دورات التطوير، ونشر أنظمة الأتمتة الذكية في مختلف القطاعات.

وباستخدام البنية التحتية للمحاكاة والذكاء الاصطناعي المدعومة من “إنفيديا”، تعمل “رائد بوتس” على تطوير حلول الجيل القادم القادرة على الإدراك، وتخطيط الحركة الذكي، وتنفيذ المهام ذاتياً في البيئات الصناعية الواقعية.

تعد “رائد بوتس” أيضاً جزءاً من برنامج مركز إبداع التكنولوجيا وريادة الأعمال (TIEC) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مما يعزز دورها في بناء قدرات التصنيع التكنولوجي العميق (Deep-tech) محلياً. ويدعم هذا الانتماء مهمة الشركة في تأسيس صناعة روبوتات إقليمية وتطوير تقنيات أتمتة متقدمة صُممت وصُنعت في مصر.

وتتمثل مهمة “رائد بوتس” في إحداث تحول جذري في الأتمتة الصناعية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال جعل الروبوتات أكثر ذكاءً، وأقل تكلفة، ومتاحة محلياً.ومن خلال تصميم وتصنيع الروبوتات داخل المنطقة، تساعد الشركة الصناعات على تحديث عملياتها، وتحسين تنافسيتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وتعمل “رائد بوتس” حالياً مع مجموعة من المصانع والشركاء الصناعيين والمؤسسات البحثية لنشر أنظمتها الروبوتية، بالتزامن مع توسيع محفظة منتجاتها وقدراتها التصنيعية.

المصدر: الأهرام + روسيا اليوم