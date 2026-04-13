رئيس الوزراء يدشن حصاد القمح بمشروع الجزيرة

دشن الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء صباح اليوم بالقسم الشمالي لمشروع الجزيرة مكتب الترابي ترعة الشبلي حواشة المزارع عبد الله يوسف عبد الله حصاد محصول القمح بإنتاجية بلغت 23 جوال للفدان.

وأكد رئيس الوزراء أن المزارعين سنام مشروع الجزيرة أكبر مشروع تحت إدارة واحدة، معلناً السعي لزراعة 600 ألف فدان وتحقيق إنتاجية 26 جوال للفدان لتمزيق فاتورة استيراد القمح وتحقيق الإكتفاء الذاتي، مجدداً الإلتزام بحلحلة كل مشاكل وقضايا مشروع الجزيرة.

وأرجع الإنتاجية العالية هذا الموسم لجهود واهتمام ودعم والي ولاية الجزيرة وأعضاء لجنة الأمن ومحافظ مشروع الجزيرة والمزارعين الذين قبلوا التحدي.

من جانبه أشار الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة إلى أن زيادة الإنتاجية في محصول القمح جاءت بفضل الإلتزام بالحزم التقنية والمحددات الفنية للري وإنفاذ توجيهات رئيس الوزراء، معلناً أن الولاية مهيأة لزيادة الناتج القومي وتمزيق فاتورة القمح.

فيما قدم المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة الإنتاجية العالية هدية لأرواح الشهداء، مؤكداً دعم مجلس السيادة ورئيس الوزراء وحكومة ولاية الجزيرة ولجنة امن الولاية ومزارعي مشروع الجزيرة الذين قبلوا التحدي .

واعلن استهدافهم زراعة 600 ألف فدان قمح الموسم المقبل، لافتاً إلى أن الاسبوع المقبل سيشهد انطلاقة تدشين العروة الصيفية لزراعة 500 ألف فدان محاصيل تشمل ، الذرة والفول السوداني والقطن وعبر عن شكره لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الاغاثة الكاثولكية وشركة هارفست.

