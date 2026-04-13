19 نزيلاً يجلسون للامتحانات داخل مدينة البر الإصلاحية

أعلنت إدارة شرطة السجون والإصلاح بولاية القضارف اكتمال كافة الترتيبات لجلوس نزلاء السجن لامتحانات الشهادة السودانية، المقرر انطلاقها ظهر الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري، وذلك بمركز الامتحانات رقم (10018) داخل مدرسة مدينة البر الإصلاحية.

وأكد مدير إدارة السجون بالولاية، اللواء شرطة منتصر عبد الغفار آدم، أن عدد الجالسين للامتحانات هذا العام يبلغ (19) نزيلاً، منهم (6) في المساق العلمي و(13) في المساق الأدبي، مشيراً إلى اكتمال تجهيز مركز الامتحانات من كافة الجوانب الفنية والإدارية.

وأوضح أن طاقم الإشراف يضم مشرفاً واحداً وعضواً للكنترول وثلاثة مراقبين، إلى جانب تأمين المركز بواسطة قوات شرطة البلدية، بما يضمن سير الامتحانات في بيئة منظمة وآمنة.

وبيّن عبد الغفار أن النزلاء أكملوا المقررات الدراسية وفق الخطة الموضوعة، وخضعوا لبرامج دعم شملت كورسات تركيز وامتحانات تجريبية، مؤكداً سداد رسوم الامتحانات عبر شراكة بين ديوان الزكاة وإدارة السجون.

ولفت إلى أن هذا العام يُعد السادس الذي يجلس فيه نزلاء سجن القضارف لامتحانات الشهادة السودانية من داخل المدينة الإصلاحية، في إطار جهود إعادة التأهيل والدمج المجتمعي.

وفي السياق، كشف عن تحقيق نسبة نجاح بلغت (100%) لعدد (24) نزيلاً جلسوا لامتحانات الشهادة الابتدائية هذا العام، كما أشار إلى جلوس (34) نزيلاً لامتحانات المرحلة المتوسطة التي اختُتمت الأسبوع الماضي، متوقعاً تحقيق نتائج إيجابية.

وأكد مدير السجون أن العملية التعليمية داخل المدينة الإصلاحية تسير بصورة منتظمة في جميع المراحل، عبر معلمين منتدبين من وزارة التربية، إلى جانب مساهمة بعض النزلاء في العملية التعليمية، موضحاً أن المرحلتين الابتدائية والمتوسطة تتبعان لإدارة التعليم ببلدية القضارف، بينما تُشرف وزارة التربية على المرحلة الثانوية.

وثمّن عبد الغفار دعم حكومة الولاية ووزارة التربية، مشيراً إلى استلام (15) وحدة جلوس تكفي لـ(45) نزيلاً، إلى جانب توفير الكتاب المدرسي وبرامج التعليم البديل، فضلاً عن الترتيبات لإنشاء معهد حرفي داخل المدينة الإصلاحية.

كما أعلن عن استلام ورشة حدادة متكاملة بدعم من ديوان الزكاة، مع توقعات باستلام ورشة نجارة قريباً، في إطار تعزيز برامج التدريب المهني للنزلاء.

وتنطلق امتحانات الشهادة السودانية بولاية القضارف بمشاركة (25,115) طالباً وطالبة موزعين على (106) مراكز بجميع محليات الولاية، وسط تأكيدات رسمية باكتمال الترتيبات لانطلاقتها في موعدها المحدد.

